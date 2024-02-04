В 19:05 04.02.2024 Брест и Ницца начнут матч в Лиге 1.

Брест — Ницца

Последний матч между собой: Ницца — Брест 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ницца»).

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