В 18:30 03.02.2024 Катар и Узбекистан начнут матч в 1/4 финала Кубка Азии-2023.

Катар — Узбекистан

Последний матч между собой: Узбекистан — Катар 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Катар» — «Узбекистан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Узбекистан»).

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