Сборная Катара сыграет против команды Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии. Матч пройдет 3 февраля в Эль-Хауре (Катар), начало — в 18:30 мск. Катар — Узбекистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Катар

Сборная Катара — действующий чемпион Кубка Азии. В 2019-м «бордовые» сенсационно выиграли в финале у Японии, а перед этим остановили и Южную Корею.

Катарцы легко вышли в плей-офф, выиграв на групповом этапе все три матча и при этом не пропустив ни одного мяча.

Команда Тинтина Маркеса одержала победы над Ливаном (3:0), Таджикистаном (1:0) и Китаем (1:0).

В 1/8 финала Катар одержал волевую победу над сборной Палестины — 2:1. Вопреки ожиданиям, матч против столь экзотической команды получился чересчур непростым.

Узбекистан

Сборная Узбекистана тоже ни разу не проиграла на групповом этапе, но у нее все-таки был не такой просто путь в плей-офф, как у Катара.

В первом туре команда Сречко Катанеца не смогла выиграть у Сирии — всего лишь ничья 0:0.

Дальше была разгромная победа над Индией, а в третьем туре «белые волки» сыграли вничью с Австралией (1:1).

Все прогнозы на футбол

В 1/8 финала Узбекистан одержал победу над Таиландом — 2:1. Автором решающего гола стал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Прогноз и ставка

На Катар в этом матче можно поставить за 2.53, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу Узбекистана — за 3.02.

Узбекистан выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Катара. Но также надо учитывать, они до сих пор ни разу не встречались после 2018 года. Катарцы за это время добились существенного прогресса.

Также надо учитывать, что Узбекистан не очень убедительно выглядел в недавних матчах.

Ставка — победа Катара за 2.53.