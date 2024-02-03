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    Бохум — Аугсбург смотреть онлайн

    03.02.2024 в 17:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Бохум — Аугсбург

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    В 17:30 03.02.2024 Бохум и Аугсбург начнут матч в футбольной Бундеслиге.

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    Бохум — Аугсбург

    Последний матч между собой: Аугсбург — Бохум 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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