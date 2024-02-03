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    Кто отдалится от зоны вылета?

    «Бохум» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Германии на 3 февраля 2024 года

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    «Бохум» — фаворит матча
    «Бохум» — «Аугсбург». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Бохум» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Бохум»

    «Бохум» по итогам 19-ти матчей занимает 14-ю строчку с отрывом в девять очков от зоны вылета и восемь — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Команда уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно проиграла еще на стадии первого раунда по пенальти от представителя 3-го дивизиона «Арминии» из Билефельда (2:2) на выезде.

    Коэффициенты матча Бохум — Аугсбург

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    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На выезде он уступил одному из лидеров «Боруссии» Дортмунд (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у гостей не самая плохая форма.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» по итогам 19-ти туров занимает 13-ю строчку с отрывом в 10 очков от зоны вылета и девять — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела поражение еще на стадии первого раунда от представителя 3-го дивизиона «Унтерхахинга» (0:2) на выезде.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб проиграл. На своем поле клуб уступил чемпиону и гранду Бундеслиги «Баварии» (2:3).

    В семи последних поединках коллектив одержал лишь две победы во всех турнирах при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бохум», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Аугсбурга» оценивается в 3,25, ничья — в 3,60.

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    В трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» выиграет за 2,20.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Бохум» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Кто отдалится от зоны вылета?
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