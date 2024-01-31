В 14:30 31.01.2024 Бахрейн и Япония начнут матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023.

Бахрейн — Япония

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бахрейн» — «Япония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Япония»).

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