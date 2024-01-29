Осинькин оценил трансферную политику «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов»не видит ничего плохого в том, чтостарается усилить состав иностранными игроками.

«Примерно такой же вектор развития очень четко выдерживал донецкий "Шахтер". Через эту команду прошли очень сильные бразильцы, которые потом выступали в больших европейских клубах: "Челси", "Баварии", "Ювентусе".

"Зенит" выбрал такую стратегию. Питерский клуб привозит в Россию качественных легионеров. Почему я должен это все обсуждать? Просто принимаю это как данность.

Иногда говорят, что еще несколько лет назад в РПЛ играли более сильные иностранцы, у которых можно было учиться.

Послушайте, ну а какие сейчас могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо? Только недавно уехал Малком. Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать их трансферную стратегию.

В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой. В этом плане "Зенит" проделывает хорошую работу», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.