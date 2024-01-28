В 19:05 28.01.2024 Тулуза и Ланс начнут матч в Лиге 1.

Тулуза — Ланс

Последний матч между собой: Ланс — Тулуза 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тулуза» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ланс»).

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