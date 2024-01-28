В 14:30 28.01.2024 Австралия и Индонезия начнут матч в 1/8 финала Кубка Азии-2023.

Австралия — Индонезия

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австралия» — «Индонезия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Индонезия»).

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