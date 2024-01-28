Австралия — Индонезия
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австралия» — «Индонезия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Индонезия»).
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