Австралия сыграет на своем поле с Индонезией в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Австралия

Эта команда выиграла свою группу с 7 очками. Причем пропустили на турнире австралийцы всего лишь один раз.

С реализацией у команды не все так позитивно. В трех матчах группового этапа сборная Австралии забила 4 мяча.

Коэффициенты матча Австралия — Индонезия 1X2Новым игрокам 1.197.2017.00Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Ничья с Узбекистаном (1:1) как раз и утвердила «соккеруз» на 1 строчке.

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Матчи с индонезийцами даются команде довольно успешно. Из пяти последних матчей Австралия выиграла трижды при одном поражении.

В этой встрече Австралия уж точно не собирается расслабляться. Команда мотивирована пробиться в следующий этап турнира.

Индонезия

Индонезийцы в плей-офф пробились с огромной натугой. Набрав всего 3 очка, команда финишировала на 3 месте в своем квартете.

Причем оборона команды всякий раз допускает результативные ошибки. В трех турах пропущено 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Индонезия по всем статьям уступила сильной сборной Японии (1:3).

А вот до того команда минимально одолела вьетнамцев. Да и вообще, индонезийцы уже прыгнули выше головы…

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.16.

На викторию Индонезии дают — 17.00, ничья оценена — в 7.41.

Австралийцы в разы сильнее соперника , что явно сумеют продемонстрировать на деле.

Наш прогноз — Фора Австралии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.