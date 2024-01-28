Австралия
Эта команда выиграла свою группу с 7 очками. Причем пропустили на турнире австралийцы всего лишь один раз.
С реализацией у команды не все так позитивно. В трех матчах группового этапа сборная Австралии забила 4 мяча.
Коэффициенты матча Австралия — Индонезия
В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Ничья с Узбекистаном (1:1) как раз и утвердила «соккеруз» на 1 строчке.
Матчи с индонезийцами даются команде довольно успешно. Из пяти последних матчей Австралия выиграла трижды при одном поражении.
В этой встрече Австралия уж точно не собирается расслабляться. Команда мотивирована пробиться в следующий этап турнира.
Индонезия
Индонезийцы в плей-офф пробились с огромной натугой. Набрав всего 3 очка, команда финишировала на 3 месте в своем квартете.
Причем оборона команды всякий раз допускает результативные ошибки. В трех турах пропущено 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Индонезия по всем статьям уступила сильной сборной Японии (1:3).
А вот до того команда минимально одолела вьетнамцев. Да и вообще, индонезийцы уже прыгнули выше головы…
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.16.
На викторию Индонезии дают — 17.00, ничья оценена — в 7.41.
Австралийцы
Наш прогноз — Фора Австралии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.