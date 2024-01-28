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    «Соккеруз» сметут индонезийцев

    Австралия — Индонезия. Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 28 января 2024 года

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    Австралия сыграет на своем поле с Индонезией в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала 28 Января 2024 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 14:30 Индонезия Индонезия
  • Джакарта
    •

    Австралия

    Эта команда выиграла свою группу с 7 очками. Причем пропустили на турнире австралийцы всего лишь один раз.

    С реализацией у команды не все так позитивно. В трех матчах группового этапа сборная Австралии забила 4 мяча.

    Коэффициенты матча Австралия — Индонезия

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  • 1.197.2017.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Ничья с Узбекистаном (1:1) как раз и утвердила «соккеруз» на 1 строчке.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с индонезийцами даются команде довольно успешно. Из пяти последних матчей Австралия выиграла трижды при одном поражении.

    В этой встрече Австралия уж точно не собирается расслабляться. Команда мотивирована пробиться в следующий этап турнира.

    Индонезия

    Индонезийцы в плей-офф пробились с огромной натугой. Набрав всего 3 очка, команда финишировала на 3 месте в своем квартете.

    Причем оборона команды всякий раз допускает результативные ошибки. В трех турах пропущено 6 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Индонезия по всем статьям уступила сильной сборной Японии (1:3).

    А вот до того команда минимально одолела вьетнамцев. Да и вообще, индонезийцы уже прыгнули выше головы…

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.16.

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    На викторию Индонезии дают — 17.00, ничья оценена — в 7.41.

    Австралийцы в разы сильнее соперника, что явно сумеют продемонстрировать на деле.

    Наш прогноз — Фора Австралии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.

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    Австралия — Индонезия: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» сметут индонезийцев
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