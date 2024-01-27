Стало известно, когда Дивеев вернется в общую группу

«Всё идёт строго по плану. Игорь действительно выполняет большой объём работы — как на поле с мячом, так и в тренажёрном зале.
Теоретически он мог заниматься в группе и на первом сборе, но с некоторыми ограничениями. Мы решили, что лучше сделать это чуть позже, зато никаких ограничений уже не будет.
На 5 февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе.
Что касается игрового тонуса, то для его набора у футболиста будет более 20 дней. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить», — цитирует Безуглова Bobsoccer.
Игорь Дивеев в нынешнем сезоне не провел ни одного матча в РПЛ. Он получил травму в матче за Суперкубок России против «Зенита», который проходил 15 июля 2023 года.