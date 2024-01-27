Стало известно, когда Дивеев вернется в общую группу

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, как идет процесс выздоровления ключевого защитника армейцеви когда стоит ждать его на футбольном поле.

«Всё идёт строго по плану. Игорь действительно выполняет большой объём работы — как на поле с мячом, так и в тренажёрном зале.

Теоретически он мог заниматься в группе и на первом сборе, но с некоторыми ограничениями. Мы решили, что лучше сделать это чуть позже, зато никаких ограничений уже не будет.

На 5 февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе.

Что касается игрового тонуса, то для его набора у футболиста будет более 20 дней. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить», — цитирует Безуглова Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

Игорь Дивеев в нынешнем сезоне не провел ни одного матча в РПЛ. Он получил травму в матче за Суперкубок России против «Зенита», который проходил 15 июля 2023 года.