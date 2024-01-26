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    Зделар о зимних сборах ЦСКА: Мы хорошо потрудились и пришли в отличную форму

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    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о том, как прошли зимние сборы команды в Абу-Даби.

    Саша Зделар
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    Саша Зделар

    «Во время этого сбора мы много и усердно работали. Самое главное, что все игроки остались здоровы, закончили сбор без травм и только улучшили свои физические кондиции. Это очень важно! Мы действительно хорошо потрудились, пришли в отличную форму и уже сыграли два матча.

    Важно ли выигрывать в контрольных матчах на сборах? Конечно, потому что это всем гарантирует хорошее настроение! Нужно выигрывать каждую игру — так создается правильная атмосфера, необходимый победный настрой для команды. Надо двигаться дальше в том же духе.

    Сегодня был особенно жаркий день. Поле поливали трижды, но все равно играть сложно. Хотя при такой погоде непросто не только нам, но и сопернику. Вообще за время сбора, думаю, мы уже адаптировались к такой погоде. Сыграли хороший матч, и главное — никто не травмировался», — приводятся слова Зделара на сайте клуба.

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    • Напомним, что ЦСКА провел 2 товарищеских матча против «Торпедо» (3:2) и «Сохары» (4:1) из Омана. После 18-и туров армейцы занимают 8-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.

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