Зделар о зимних сборах ЦСКА: Мы хорошо потрудились и пришли в отличную форму

Полузащитникрассказал о том, как прошли зимние сборы команды в Абу-Даби.

«Во время этого сбора мы много и усердно работали. Самое главное, что все игроки остались здоровы, закончили сбор без травм и только улучшили свои физические кондиции. Это очень важно! Мы действительно хорошо потрудились, пришли в отличную форму и уже сыграли два матча.

Важно ли выигрывать в контрольных матчах на сборах? Конечно, потому что это всем гарантирует хорошее настроение! Нужно выигрывать каждую игру — так создается правильная атмосфера, необходимый победный настрой для команды. Надо двигаться дальше в том же духе.

Сегодня был особенно жаркий день. Поле поливали трижды, но все равно играть сложно. Хотя при такой погоде непросто не только нам, но и сопернику. Вообще за время сбора, думаю, мы уже адаптировались к такой погоде. Сыграли хороший матч, и главное — никто не травмировался», — приводятся слова Зделара на сайте клуба.

Напомним, что ЦСКА провел 2 товарищеских матча против «Торпедо» (3:2) и «Сохары» (4:1) из Омана. После 18-и туров армейцы занимают 8-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.