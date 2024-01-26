Коновалов после ухода из «Рубина» стал игроком «СКА-Хабаровск»

Игорь Коновалов Фото: globallookpress.com
«ФК "Рубин" и 27-летний полузащитник Игорь Коновалов расторгли контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Коновалов выступал за «Рубин» с февраля 2018 года. За это время он сыграл 77 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Сразу после этого Коновалов стал игроком «СКА-Хабаровск». Контракт 27-летнего футболиста с дальневосточным клубом рассчитан до конца сезона.
Ранее Коновалов выступал за «Кубань», «Арсенал», «Урал» и «Ахмат».
Transfermarkt оценивает стоимость Коновалова в 500 тысяч евро.