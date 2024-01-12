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    Рахимов: Можно купить 20 человек и ничего не добиться

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему в начале сезона состав казанского клуба остро нуждался в новых игроках.

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    «Ты можешь купить 20 человек и ничего не добиться, а можешь купить на позиции тех, которые могут усилить. И усилить те позиции, которые тебе нужно поменять.

    Вот они у тебя были, допустим, в Первой лиге, но это другой уровень. Почему в первых турах мы не могли привыкнуть к этим скоростям, к этому движению? Нет этого. Нет качества этого. Мы вроде играем, играем организованно, раз пропустили второй мяч, там третий, четвертый, и всё. Вроде играешь, играешь, играешь, нормально. Бум! Второй мяч залетел. Третий залетел, четвертый залетел. За 10-15 минут.

    Поэтому мы выходим, а нам надо многое поменять, и мы же видим это всё. Мы же не просто говорим, что мы сейчас наберем людей, поменяем всё. Хотя, если посмотреть, перед сезоном 18-19 человек ушли. И пришли вот эти игроки, которые сегодня, и я понимаю, что скамейки такой длинной все равно нет, которая будет держать уровень тренировочного процесса, которая заставит меня усилить этот тренировочный процесс, усложнить его. Я же понимаю, что не всё получается. Я понимаю, что нельзя стоять», — сказал Рахимов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

    «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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