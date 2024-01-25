В 20:00 25.01.2024 Ризеспор и Трабзонспор начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

Ризеспор — Трабзонспор

Последний матч между собой: Трабзонспор — Ризеспор 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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