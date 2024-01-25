ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни Лусиано РодригесМедина, Фернандес и другие: Олимпийская квалификация КОНМЕБОЛ зажигает новые звезды Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою
  • 01:29
    • «Реал Сосьедад» на выезде одолел «Сельту» и пробился в полуфинал Кубка Испании
  • 00:51
    • «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка английской лиги
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для трабзонцев?

    «Ризеспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, Суперлига, 25 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор»
    «Ризеспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 22-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 января, начало — в 20:00 мск. «Ризеспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 25 Января 2024 года

    «Ризеспор»

    Эта команда текущий сезон проводит весьма симпатично. «Ризеспор» находится на высоком 5 месте турнирной таблицы.

    Более того, скромный клуб способен побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего четвертым «Бешикташа» составляет всего 3 очка.

    Предыдущий матч «Ризеспор» не может записать себе в актив. Команда уступила «Аланьяспору» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    До того был вылет из Кубка Турции от «Анкарагюджю» (1:3). Так что в моральном плане команде сейчас крайне непросто.

    Номинальные хозяева явно намерены зацепиться за очки. Тем паче, в двух последних очных поединках «Ризеспор» обыгрывал трабзонцев.

    «Трабзонспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Трабзонспор» находится на 3 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Вот только попасть в зону Лиги чемпионов будет затруднительно. Трабзонцам за счастье будет остаться в тройке лучших.

  • Трансферный дайджест. 16 — 22 января
  • Ройс покинет «Боруссию» Д, а клубы из топ-5 лиг Европы проявляют интерес к игрокам РПЛ
  • 22/01/2024

    • В своем последнем поединке «Трабзонспор» потерпел неудачу. Дома команда разгромно уступила «Галатасараю» (1:5).

    До того команда прошла в следующий раунд Кубка Турции. Трабзонцы легко и непринужденно переиграли скромную «Манису» (3:1).

    И уж точно «Трабзонспор» едет в Ризе за очками. Гости уж точно будут действовать с максимальной активностью в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.59.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ризеспора» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.54.

    Трабзонцы выглядят сильнее хозяев, к тому же хотят поквитаться с ними за поражения в двух последних очных поединках.

    Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 11:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Япония — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ирак — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истанбулспор Башакшехир — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Намибия — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЮАР — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ризеспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для трабзонцев?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры