«Ризеспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 22-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 января, начало — в 20:00 мск. «Ризеспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ризеспор»

Эта команда текущий сезон проводит весьма симпатично. «Ризеспор» находится на высоком 5 месте турнирной таблицы.

Более того, скромный клуб способен побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего четвертым «Бешикташа» составляет всего 3 очка.

Предыдущий матч «Ризеспор» не может записать себе в актив. Команда уступила «Аланьяспору» со счетом 1:3.

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До того был вылет из Кубка Турции от «Анкарагюджю» (1:3). Так что в моральном плане команде сейчас крайне непросто.

Номинальные хозяева явно намерены зацепиться за очки. Тем паче, в двух последних очных поединках «Ризеспор» обыгрывал трабзонцев.

«Трабзонспор»

Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Трабзонспор» находится на 3 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Вот только попасть в зону Лиги чемпионов будет затруднительно. Трабзонцам за счастье будет остаться в тройке лучших.

В своем последнем поединке «Трабзонспор» потерпел неудачу. Дома команда разгромно уступила «Галатасараю» (1:5).

До того команда прошла в следующий раунд Кубка Турции. Трабзонцы легко и непринужденно переиграли скромную «Манису» (3:1).

И уж точно «Трабзонспор» едет в Ризе за очками. Гости уж точно будут действовать с максимальной активностью в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.59.

На викторию «Ризеспора» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.54.

Трабзонцы выглядят сильнее хозяев, к тому же хотят поквитаться с ними за поражения в двух последних очных поединках .

Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.