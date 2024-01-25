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    Киргизия — Оман смотреть онлайн

    25.01.2024 в 18:00 начнется матч в группе F Кубка Азии-2023 Киргизия — Оман

    Футбол Кубок Азии-2023
    В 18:00 25.01.2024 Киргизия и Оман начнут матч в группе F Кубка Азии-2023.

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    Киргизия — Оман

    Последний матч между собой: Киргизия — Оман 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Киргизия» — «Оман» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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