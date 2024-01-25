ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни Лусиано РодригесМедина, Фернандес и другие: Олимпийская квалификация КОНМЕБОЛ зажигает новые звезды Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою
  • 00:51
    • «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка английской лиги
  • 22:25
    • Сенегал и Камерун добыли победы и пробились в плей-офф Кубка Африки
  • 22:10
    • Покер Цыплакова принес «Спартаку» победу над московским «Динамо»
  • 21:28
    • «Авангард» уверенно переиграл «Северсталь»
  • 18:55
    • В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с «Зенитом» по Тикнизяну
    Все новости спорта

    Сможет ли Кыргызстан не проиграть Оману?

    Кыргызстан — Оман. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Кубок Азии 25 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на Сборная Киргизии
    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Оман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Кыргызстана
    Кыргызстан сыграет с Оманом в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 25 января, начало — в 18:00 мск. Кыргызстан — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F 25 Января 2024 года
    Киргизия
  • Бишкек
    •  Киргизия 18:00 Оман Оман
  • Маскат
    •

    Кыргызстан

    Национальная команда Кыргызстана стартовала на турнире крайне неудачно. Сначала «соколы» уступили Таиланду (0:2), а затем проиграли и Саудовской Аравии (0:2). В итоге сейчас «воины» так и не имеют в своем активе ни одного зачетного балла.

    Для того, чтобы рассчитывать на выход из группы главной команде Кыргызстана необходимо только побеждать. Тогда у Кыргызстана будут хоть какие-то шансы на плей-офф, но все равно только теоретические.

    «Сыновья высокогорья» в квалификации на Кубок Азии стали вторыми в своей группе. Сборная Кыргызстана смогла набрать семь очков из девяти возможных и только по дополнительным показателям пропустила вперед Таджикистан, но смогла обойти Сингапур и Мьянму.

    Все прогнозы на футбол

    В этом году подопечные Штефана Тарковича также в рамках товарищеских матчей переиграли Вьетнам (2:1) и сыграли вничью с Сирией (1:1). А в квалификации на чемпионат мира стартовали с поражения от Малайзии (3:4) и победы над Оманом (1:0).

    Оман

    Оманская «националка» немного лучше стартовала на турнире. Сначала главная команда Омана уступила в компенсированное время Саудовской Аравии (1:2), а затем сыграла вничью с Таиландом (0:0) и сохранила шансы на выход в плей-офф.

    Сейчас в активе сборной Омана один набранный пункт и в случае победы в этой игре «Аль-Ахмар» сможет претендовать на выход из группы с третьего места. Это единственный шанс оманцев продолжить борьбу на турнире.

  • Трансферный дайджест. 16 — 22 января
  • Ройс покинет «Боруссию» Д, а клубы из топ-5 лиг Европы проявляют интерес к игрокам РПЛ
  • 22/01/2024

    • При подготовке к данному соревнованию Оман смог переиграть ОАЭ (1:0) и Китай (2:0). Подопечные Бранко Иванковича являются достаточно крепким орешком, однако с большой долей вероятности этот матч станет последним для национальной команды Омана на турнире.

    Что касается квалификации на чемпионат мира, то оманцы стартовали с крупной победы над Тайванем (3:0) и поражения от Кыргызстана (0:1). В активе команды три пункта и вторая строчка в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Оману, на победу которого предлагают поставить за 1.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Кыргызстана дают 7.80, ничья оценена в 4.00.

    Обе команды не блещут, поэтому поставим на то, что Кыргызстан не проиграет.

    Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Индиана — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монреаль — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бруклин — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Носкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анахайм — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кыргызстан — Оман: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Кыргызстан не проиграть Оману?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры