Кыргызстан сыграет с Оманом в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 25 января, начало — в 18:00 мск. Кыргызстан — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кыргызстан

Национальная команда Кыргызстана стартовала на турнире крайне неудачно. Сначала «соколы» уступили Таиланду (0:2), а затем проиграли и Саудовской Аравии (0:2). В итоге сейчас «воины» так и не имеют в своем активе ни одного зачетного балла.

Для того, чтобы рассчитывать на выход из группы главной команде Кыргызстана необходимо только побеждать. Тогда у Кыргызстана будут хоть какие-то шансы на плей-офф, но все равно только теоретические.

«Сыновья высокогорья» в квалификации на Кубок Азии стали вторыми в своей группе. Сборная Кыргызстана смогла набрать семь очков из девяти возможных и только по дополнительным показателям пропустила вперед Таджикистан, но смогла обойти Сингапур и Мьянму.

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В этом году подопечные Штефана Тарковича также в рамках товарищеских матчей переиграли Вьетнам (2:1) и сыграли вничью с Сирией (1:1). А в квалификации на чемпионат мира стартовали с поражения от Малайзии (3:4) и победы над Оманом (1:0).

Оман

Оманская «националка» немного лучше стартовала на турнире. Сначала главная команда Омана уступила в компенсированное время Саудовской Аравии (1:2), а затем сыграла вничью с Таиландом (0:0) и сохранила шансы на выход в плей-офф.

Сейчас в активе сборной Омана один набранный пункт и в случае победы в этой игре «Аль-Ахмар» сможет претендовать на выход из группы с третьего места. Это единственный шанс оманцев продолжить борьбу на турнире.

При подготовке к данному соревнованию Оман смог переиграть ОАЭ (1:0) и Китай (2:0). Подопечные Бранко Иванковича являются достаточно крепким орешком, однако с большой долей вероятности этот матч станет последним для национальной команды Омана на турнире.

Что касается квалификации на чемпионат мира, то оманцы стартовали с крупной победы над Тайванем (3:0) и поражения от Кыргызстана (0:1). В активе команды три пункта и вторая строчка в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Оману, на победу которого предлагают поставить за 1.48.

На викторию Кыргызстана дают 7.80, ничья оценена в 4.00.

Обе команды не блещут, поэтому поставим на то, что Кыргызстан не проиграет.

Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.