В 20:00 25.01.2024 Галатасарай и Истанбулспор начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

Галатасарай — Истанбулспор

Последний матч между собой: Истанбулспор — Галатасарай 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбулспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Галатасарай»).

Трансляция

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