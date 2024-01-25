«Галатасарай»
«Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми, но имеют на счету те же 54 очка, что и лидер.
На прошедших выходных 23-кратный чемпион Турции разгромил в гостях крепкий «Трабзонспор» со счетом 5:1 в рамках Суперлиги, а немногим ранее одолел дома 4:1 «Умраниеспор» в матче Кубка страны.
И этими результатами стамбульцы продлили свою серию без фиаско до семи игр с учетом всех турниров. В этот период они добились пяти викторий и расписали два мировых исхода.
При своих зрителя в текущем чемпионате Турции «Галатасарай» выступает просто великолепно и выиграл все десять проведенных встреч с общим счетом 25:7.
«Истанбулспор»
«Истанбулспор» по итогам 21 проведенного тура занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь десять баллов.
«Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего три виктории и последняя из них состоялась несколько дней тому назад, когда они на выезде одолели середняка «Кайсериспор» 1:0.
Перед этим у «желто-черных» была 6-матчева безвыигрышная серия, в которой они сперва потерпели четыре поражения кряду, а затем расписали две мировые, поделив очки с «Аданадемирспор» 2:2 в гостях и с «Коньяспор» 0:0 дома.
На выезде в текущем чемпионате «Истанбулспор» выиграл один поединок, два матча завершил мировыми исходами и семь раз проигрывал.
«Галатасарай» выиграл у «Истанбулспора» в пяти очных последних противостояниях, в том числе и на выезде в первом круге этого чемпионата — 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.12, победа «Истанбулспора» — 25.00, ничья — 11.00.
«Львы» на своей территории вряд ли будут церемониться с главным аутсайдером лиги и наверняка выиграют у него крупно.
Но в то же время ждем, что гости все же смогут забить.