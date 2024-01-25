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    «Галатасарай» дома разгромит аутсайдера лиги?

    «Галатасарай» — «Истанбулспор». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбулспор»
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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» на своем поле примет «Истанбулспор» в матче 22-го тура турецкой Суперлиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Января 2024 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Истанбулспор Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми, но имеют на счету те же 54 очка, что и лидер.

    На прошедших выходных 23-кратный чемпион Турции разгромил в гостях крепкий «Трабзонспор» со счетом 5:1 в рамках Суперлиги, а немногим ранее одолел дома 4:1 «Умраниеспор» в матче Кубка страны.

    И этими результатами стамбульцы продлили свою серию без фиаско до семи игр с учетом всех турниров. В этот период они добились пяти викторий и расписали два мировых исхода.

    Все прогнозы на футбол

    При своих зрителя в текущем чемпионате Турции «Галатасарай» выступает просто великолепно и выиграл все десять проведенных встреч с общим счетом 25:7.

    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» по итогам 21 проведенного тура занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь десять баллов.

    «Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего три виктории и последняя из них состоялась несколько дней тому назад, когда они на выезде одолели середняка «Кайсериспор» 1:0.

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    • Перед этим у «желто-черных» была 6-матчева безвыигрышная серия, в которой они сперва потерпели четыре поражения кряду, а затем расписали две мировые, поделив очки с «Аданадемирспор» 2:2 в гостях и с «Коньяспор» 0:0 дома.

    На выезде в текущем чемпионате «Истанбулспор» выиграл один поединок, два матча завершил мировыми исходами и семь раз проигрывал.

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    «Галатасарай» выиграл у «Истанбулспора» в пяти очных последних противостояниях, в том числе и на выезде в первом круге этого чемпионата — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.12, победа «Истанбулспора» — 25.00, ничья — 11.00.

    «Львы» на своей территории вряд ли будут церемониться с главным аутсайдером лиги и наверняка выиграют у него крупно.

    Но в то же время ждем, что гости все же смогут забить.

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    «Галатасарай» — «Истанбулспор»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» дома разгромит аутсайдера лиги?
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