«Галатасарай» на своем поле примет «Истанбулспор» в матче 22-го тура турецкой Суперлиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми, но имеют на счету те же 54 очка, что и лидер.

На прошедших выходных 23-кратный чемпион Турции разгромил в гостях крепкий «Трабзонспор» со счетом 5:1 в рамках Суперлиги, а немногим ранее одолел дома 4:1 «Умраниеспор» в матче Кубка страны.

И этими результатами стамбульцы продлили свою серию без фиаско до семи игр с учетом всех турниров. В этот период они добились пяти викторий и расписали два мировых исхода.

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При своих зрителя в текущем чемпионате Турции «Галатасарай» выступает просто великолепно и выиграл все десять проведенных встреч с общим счетом 25:7.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» по итогам 21 проведенного тура занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь десять баллов.

«Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего три виктории и последняя из них состоялась несколько дней тому назад, когда они на выезде одолели середняка «Кайсериспор» 1:0.

Перед этим у «желто-черных» была 6-матчева безвыигрышная серия, в которой они сперва потерпели четыре поражения кряду, а затем расписали две мировые, поделив очки с «Аданадемирспор» 2:2 в гостях и с «Коньяспор» 0:0 дома.

На выезде в текущем чемпионате «Истанбулспор» выиграл один поединок, два матча завершил мировыми исходами и семь раз проигрывал.

«Галатасарай» выиграл у «Истанбулспора» в пяти очных последних противостояниях, в том числе и на выезде в первом круге этого чемпионата — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.12, победа «Истанбулспора» — 25.00, ничья — 11.00.

«Львы» на своей территории вряд ли будут церемониться с главным аутсайдером лиги и наверняка выиграют у него крупно.

Но в то же время ждем, что гости все же смогут забить.