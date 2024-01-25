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    Атлетико — Севилья смотреть онлайн

    25.01.2024 в 23:00 начнется матч в Кубке Испании по футболу Атлетико — Севилья

    Футбол Кубок Испании Атлетико Севилья
    В 23:00 25.01.2024 Атлетико и Севилья начнут матч в Кубке Испании по футболу.

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    Атлетико — Севилья

    Последний матч между собой: Атлетико — Севилья 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетико»).

    Трансляция

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    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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