«Атлетико»
«Атлетико» в текущем розыгрыше Кубка Испании взял стар только с 1/16 финала, где без особых проблем обыграл третьелиговый клуб «Луго» 3:1 на его поле.
А в 1/8 финала «матрасники» в драматическом матче на своем поле справились с мадридским «Реалом». Основное время завершилось со счетом 2:2, а в овертайме хозяева смогли забить еще дважды — 4:2.
Коэффициенты матча Атлетико — Севилья
После этого столичный коллектив в рамках Примеры на выезде смог минимально переиграть аутсайдера «Гранаду» со счетом 1:0. И эта виктория стала для него лишь второй в основное время за последние пять игр во всех турнирах.
В турнирной таблицы чемпионата Испании «Атлетико» с 41 баллом идет четвертым, но пятый «Атлетик» из Бильбао опережает только по лучшим дополнительным показателям.
«Севилья»
«Севилья» же в этом кубковом розыгрыше преодолела уже четыре раунда. На первых двух она легко переиграла представителей низших дивизионов — 3:0 и 2:0.
В 1/16 финала андалусцы в гостевой встрече одолели 2:1 «Ферроль» из Сегунды, а на предыдущей стадии они справились с высшелиговым «Хетафе», выиграв у него на его поле 3:1.
В преддверии этого поединка «нервионцы» были разгромлены в гостевом матче «Жироной» 1:5 в матче Примеры. И данное фиаско стало для них четвертым за последние шесть встреч при двух выигрышах.
В турнирной таблице испанского чемпионата «Севилья» находится в нижней части. У команды на счету 16 баллов и отрыв от зоны вылета всего лишь в один пункт.
В этом розыгрыше Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «матрасники» победили дважды — 6:1 и 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.58.
На викторию «Севильи» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.30.
В данном противостоянии прогнозируем, что «Атлетико» обыграет своего оппонента еще по итогам основного времени и при этом пробьет фору в -1.
И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей.