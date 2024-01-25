25 января в рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

«Атлетико» в текущем розыгрыше Кубка Испании взял стар только с 1/16 финала, где без особых проблем обыграл третьелиговый клуб «Луго» 3:1 на его поле.

А в 1/8 финала «матрасники» в драматическом матче на своем поле справились с мадридским «Реалом». Основное время завершилось со счетом 2:2, а в овертайме хозяева смогли забить еще дважды — 4:2.

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После этого столичный коллектив в рамках Примеры на выезде смог минимально переиграть аутсайдера «Гранаду» со счетом 1:0. И эта виктория стала для него лишь второй в основное время за последние пять игр во всех турнирах.

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В турнирной таблицы чемпионата Испании «Атлетико» с 41 баллом идет четвертым, но пятый «Атлетик» из Бильбао опережает только по лучшим дополнительным показателям.

«Севилья»

«Севилья» же в этом кубковом розыгрыше преодолела уже четыре раунда. На первых двух она легко переиграла представителей низших дивизионов — 3:0 и 2:0.

В 1/16 финала андалусцы в гостевой встрече одолели 2:1 «Ферроль» из Сегунды, а на предыдущей стадии они справились с высшелиговым «Хетафе», выиграв у него на его поле 3:1.

В преддверии этого поединка «нервионцы» были разгромлены в гостевом матче «Жироной» 1:5 в матче Примеры. И данное фиаско стало для них четвертым за последние шесть встреч при двух выигрышах.

В турнирной таблице испанского чемпионата «Севилья» находится в нижней части. У команды на счету 16 баллов и отрыв от зоны вылета всего лишь в один пункт.

В этом розыгрыше Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «матрасники» победили дважды — 6:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.58.

На викторию «Севильи» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.30.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Атлетико» обыграет своего оппонента еще по итогам основного времени и при этом пробьет фору в -1.

И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей.