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    «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании

    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Севилья»
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    «Атлетико»
    25 января в рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 25 Января 2024 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 23:00 Севилья Севилья
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    «Атлетико»

    «Атлетико» в текущем розыгрыше Кубка Испании взял стар только с 1/16 финала, где без особых проблем обыграл третьелиговый клуб «Луго» 3:1 на его поле.

    А в 1/8 финала «матрасники» в драматическом матче на своем поле справились с мадридским «Реалом». Основное время завершилось со счетом 2:2, а в овертайме хозяева смогли забить еще дважды — 4:2.

    Коэффициенты матча Атлетико — Севилья

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    После этого столичный коллектив в рамках Примеры на выезде смог минимально переиграть аутсайдера «Гранаду» со счетом 1:0. И эта виктория стала для него лишь второй в основное время за последние пять игр во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблицы чемпионата Испании «Атлетико» с 41 баллом идет четвертым, но пятый «Атлетик» из Бильбао опережает только по лучшим дополнительным показателям.

    «Севилья»

    «Севилья» же в этом кубковом розыгрыше преодолела уже четыре раунда. На первых двух она легко переиграла представителей низших дивизионов — 3:0 и 2:0.

    В 1/16 финала андалусцы в гостевой встрече одолели 2:1 «Ферроль» из Сегунды, а на предыдущей стадии они справились с высшелиговым «Хетафе», выиграв у него на его поле 3:1.

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    • В преддверии этого поединка «нервионцы» были разгромлены в гостевом матче «Жироной» 1:5 в матче Примеры. И данное фиаско стало для них четвертым за последние шесть встреч при двух выигрышах.

    В турнирной таблице испанского чемпионата «Севилья» находится в нижней части. У команды на счету 16 баллов и отрыв от зоны вылета всего лишь в один пункт.

    В этом розыгрыше Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «матрасники» победили дважды — 6:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Севильи» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.30.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Атлетико» обыграет своего оппонента еще по итогам основного времени и при этом пробьет фору в -1.

    И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей.

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    «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании
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