Давила оценил игру ЦСКА в первой части сезона

Форвард ЦСКАвысказался по поводу игры армейцев в первой части сезона.

После 18 туров РПЛ красно-синие идут на 8-й строчке в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам.

Но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с "Факелом", который спасся на последних минутах. И после этого нас начало штормить: выиграли у "Ростова", но проиграли два важнейших матча "Динамо" и "Краснодару"... Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности», — сказал Давила «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА возобновит сезон 3 марта домашним матчем с «Оренбургом».