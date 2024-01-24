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    Давила оценил игру ЦСКА в первой части сезона

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    Форвард ЦСКА Виктор Давила высказался по поводу игры армейцев в первой части сезона.

    Виктор Давила
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    Виктор Давила

    После 18 туров РПЛ красно-синие идут на 8-й строчке в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

    «Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам.

    Но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с "Факелом", который спасся на последних минутах. И после этого нас начало штормить: выиграли у "Ростова", но проиграли два важнейших матча "Динамо" и "Краснодару"... Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности», — сказал Давила «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА возобновит сезон 3 марта домашним матчем с «Оренбургом».

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