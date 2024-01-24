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    Антальяспор — Сивасспор смотреть онлайн

    24.01.2024 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Антальяспор — Сивасспор

    Футбол Сивасспор
    В 20:00 24.01.2024 Антальяспор и Сивасспор начнут матч в Суперлиге Турции.

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    Антальяспор — Сивасспор

    Последний матч между собой: Сивасспор — Антальяспор 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Антальяспор»).

    Трансляция

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