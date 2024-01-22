ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига СвентекСенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов
  • 12:02
    • Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
  • 10:28
    • Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open
  • 15:56
    • «Эвертону» и еще трем клубам АПЛ интересен нападающий «Краснодара»
  • 15:07
    • Игрок «Манчестер Сити» близок к переходу в «Вест Хэм»
  • 14:25
    • «Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема
    Все новости спорта

    Игрок «Манчестер Сити» близок к переходу в «Вест Хэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс в ближайшее время перейдет в «Вест Хэм».

    Кэлвин Филлипс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэлвин Филлипс

    Лондонской клуб договорился с «Ман Сити» об аренде 28-летнего футболиста, сообщает журналист Алан Никсон.

    Источник утверждает, что «Вест Хэм» возьмет на себя обязательства по зарплате Филлипса и выплатит игроку бонус.

    Также отмечается, что в договоре не будет пункта об обязательном выкупе после завершения арендного соглашения.

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • 17/01/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Филлипса в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто возьмет Суперкубок Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Атлетико» с «Гранадой»?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Голевого обмена избежать не удастся?!
  • Таджикистан — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Таджикистан — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лестер — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры