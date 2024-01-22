Игрок «Манчестер Сити» близок к переходу в «Вест Хэм»

Полузащитник «Манчестер Сити»в ближайшее время перейдет в

Лондонской клуб договорился с «Ман Сити» об аренде 28-летнего футболиста, сообщает журналист Алан Никсон.

Источник утверждает, что «Вест Хэм» возьмет на себя обязательства по зарплате Филлипса и выплатит игроку бонус.

Также отмечается, что в договоре не будет пункта об обязательном выкупе после завершения арендного соглашения.

Transfermarkt оценивает стоимость Филлипса в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.