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    Жоаозиньо готов вернуться в «Сочи»

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    Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо признался, что готов вернуться в Россию.

    Жоаозиньо
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    Жоаозиньо

    «В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с "Новуризантино", потому что получаю мало игровой практики. Для меня лучше уйти, чем сидеть и ждать своего момента. Пока с клубом еще окончательно не договорились, но в ближайшее время я могу уйти.

    Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня еще полно сил, чтобы играть в футбол. Чувствую себя прекрасно, готов постоянно играть, если будет предложение из другого клуба. В голове не было ни одной мысли о том, чтобы заканчивать играть.

    Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю.

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    • Слежу за "Сочи", которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет. Все возможно в этой жизни. Будет предложение — вернусь, помогу им собрать команду на вторую часть сезона, чтобы не вылететь из РПЛ. Надеюсь и верю, что "Сочи" останутся в премьер-лиге», — приводит слова 35-летнего футболиста Sport24.

    Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» во время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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