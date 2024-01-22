Жоаозиньо готов вернуться в «Сочи»

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи»признался, что готов вернуться в Россию.

«В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с "Новуризантино", потому что получаю мало игровой практики. Для меня лучше уйти, чем сидеть и ждать своего момента. Пока с клубом еще окончательно не договорились, но в ближайшее время я могу уйти.

Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня еще полно сил, чтобы играть в футбол. Чувствую себя прекрасно, готов постоянно играть, если будет предложение из другого клуба. В голове не было ни одной мысли о том, чтобы заканчивать играть.

Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю.

Слежу за "Сочи", которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет. Все возможно в этой жизни. Будет предложение — вернусь, помогу им собрать команду на вторую часть сезона, чтобы не вылететь из РПЛ. Надеюсь и верю, что "Сочи" останутся в премьер-лиге», — приводит слова 35-летнего футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» во время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

Календарь и таблица РПЛ

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.