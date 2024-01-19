Нобоа может покинуть «Сочи»

Полузащитникможет покинутьво время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

По информации журналиста Стеффано Дуэньяса, 38-летний футболист хочет вернуться в Эквадор.

Нобоа намерен стать игроком «Эмелека», за который выступал в начале карьеры.

Источник отмечает, что лидер «Сочи» может отправиться в Гуаякиль уже на этой неделе.

В текущем сезоне Нобоа провел в чемпионате России 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Нобоа выступает в России с 2007 года. До «Сочи» он играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».