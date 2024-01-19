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    Нобоа может покинуть «Сочи»

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    Полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» во время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    По информации журналиста Стеффано Дуэньяса, 38-летний футболист хочет вернуться в Эквадор.

    Нобоа намерен стать игроком «Эмелека», за который выступал в начале карьеры.

    Источник отмечает, что лидер «Сочи» может отправиться в Гуаякиль уже на этой неделе.

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    • В текущем сезоне Нобоа провел в чемпионате России 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Нобоа выступает в России с 2007 года. До «Сочи» он играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

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