Нобоа может покинуть «Сочи»

Кристиан Нобоа Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Стеффано Дуэньяса, 38-летний футболист хочет вернуться в Эквадор.
Нобоа намерен стать игроком «Эмелека», за который выступал в начале карьеры.
Источник отмечает, что лидер «Сочи» может отправиться в Гуаякиль уже на этой неделе.
В текущем сезоне Нобоа провел в чемпионате России 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Нобоа выступает в России с 2007 года. До «Сочи» он играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».