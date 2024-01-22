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    Гвинея-Бисау — Нигерия смотреть онлайн

    22.01.2024 в 20:00 начнется матч в группе A футбольного кубка Африки-2023 Гвинея-Бисау — Нигерия

    Футбол Кубок Африки-2023 Сборная Нигерии Календарь Кубка Африки
    В 20:00 22.01.2024 Гвинея-Бисау и Нигерия начнут матч в группе A футбольного кубка Африки-2023.

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    Гвинея-Бисау — Нигерия

    Последний матч между собой: Гвинея-Бисау — Нигерия 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гвинея-Бисау» — «Нигерия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Нигерия»).

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