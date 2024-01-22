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    «Суперорлы» выиграют с разницей в три мяча?

    Гвинея-Бисау — Нигерия. Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гвинея-Бисау — Нигерия
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    Адемола Лукман
    Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Нигерией в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 января, начало — в 20:00 мск. Гвинея-Бисау — Нигерия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 22 Января 2024 года
    Гвинея-Бисау
  • Бисау
    •  Гвинея-Бисау 20:00 Нигерия Нигерия
  • Абуджа
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    Гвинея-Бисау

    Эта команда сражается за 3 место в группе. Правда, шансов на него откровенно мало, ведь разница мячей сейчас минус 4.

    Оборона команды не выдерживает никакой критики. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 6 мячей.

    Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Нигерия

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  • 18.005.701.25Бонус$9500
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    В предыдущем туре Кубка африканских наций команда снова проиграла. Сборная Гвинея-Бисау уступила Экваториальной Гвинее (2:4).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Нигерии для команды традиционно складываются сложно. Из трех очных поединков проиграно два при одной виктории.

    В этой встрече команда явно будет больше обороняться, чем атаковать. Уж слишком силен оппонент…

    Нигерия

    Эта команда ныне пребывает на 2 месте в группе A. Все в руках у «суперорлов»: победа выводит их в плей-офф турнира.

    Вот только привычной высокой результативности нигерийцы не демонстрируют. В двух матчах они отличились лишь 2 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела натужно. Нигерия с минимальным счетом переиграла крепких ивуарийцев.

    Тем не менее, команда явно постарается выиграть свою группу. «Суперорлы» имеют сильный по именам состав.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Нигерийцы явно сильнее оппонента, да и мотивации на последний тур им не занимать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.25.

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    На викторию Гвинеи-Бисау дают — 15.00, ничья оценена — в 5.45.

    Нигерийцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут активно и агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора Нигерии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.15.

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    Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. «Суперорлы» выиграют с разницей в три мяча?
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