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    Беллингем пропустит следующий матч «Реала»

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не сыграет в следующем матче Примеры с «Лас-Пальмасом».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Дело в том, что Беллингем получил желтую карточку в матче с «Альмерией» (3:2). Таким образом, полузащитник получил 5 горчичников, заработав одноматчевую дисквалификацию.

    Матч 22-го тура Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас» состоится 27-го января. «Сливочные» занимают 2-е место в таблице чемпионата Испании с 51-м очком в активе. «Лас-Пальмас» располагается на 8-й позиции (31 балл).

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    • В нынешнем сезоне Беллингем провел 18 матчей в Примере, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.

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