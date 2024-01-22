Беллингем пропустит следующий матч «Реала»

Полузащитникне сыграет в следующем матче Примеры с

Дело в том, что Беллингем получил желтую карточку в матче с «Альмерией» (3:2). Таким образом, полузащитник получил 5 горчичников, заработав одноматчевую дисквалификацию.

Матч 22-го тура Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас» состоится 27-го января. «Сливочные» занимают 2-е место в таблице чемпионата Испании с 51-м очком в активе. «Лас-Пальмас» располагается на 8-й позиции (31 балл).

В нынешнем сезоне Беллингем провел 18 матчей в Примере, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.