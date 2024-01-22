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    Катар и Таджикистан вышли в плей-офф Кубка Азии

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Китая Футбол Китая Сборная Катара
    В матче группы А Кубка Азии завершились две встречи. По их итогам Китай и Таджикистан будут играть в плей-офф.

    Сборная Катара
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    Сборная Катара

    В первой игре Катар обыграл Китай со счетом 1:0.

    Единственный гол на на 66-й минуте забил Хасан Аль-Хайдос.

    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A
    Катар — Китай 1:0
    Гол: 1:0 Хасан Аль-Хайдос (66') Катар: Саад Аль-Шееб (Салах Закария, 46'), Бассам Аль-Рави, Буалем Хухи, Альмахди Али, Абдулязиз Хатем (Джассем Абулсаллам, 46'), Юсуф Абдурисаг (Акрам Афиф, 64'), Халид Мунир Мазид, Ахмед Алаэльдин (Ахмед Аль-Ганехи, 46'), Sultan Al-Brake, Ali Asad, Mostafa Tarek (Хасан Аль-Хайдос, 64') Китай: Янь Цзюньлин, Лю Ян, Чжу Чэньцзе, Чжан Линьпэн, Лю Биньбинь (Се Пэнфэй, 46'), Лянмин Линь (Тань Лун, 75'), Ван Шанюань (Цзян Шэнлун, 85'), Чжан Юйнин, Wu Xi (Сюй Синь, 67'), Wei Shihao (У Лэй, 67'), Guangtai Jiang Предупреждения: Бассам Аль-Рави (70'), Халид Мунир Мазид (80'), Ахмед Аль-Ганехи (88')

    Во втором матче Таджикистан неожиданно победил Ливан со счетом 2:1, уступая к 81-й минуте 0:1.

    Голы в составе победителей забивали Парвижджон Умарбаев и Нуриддин Хамрокулов.

    За Ливан отличился Бассель Жради.

    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A
    Таджикистан — Ливан 2:1
    Голы: 0:1 Бассель Джради (48'), 1:1 Парвизджон Умарбаев (81'), 2:1 Нуриддин Хамрокулов (90 + 2') Таджикистан: Рустам Ятимов, Манучехр Сафаров, Вахдат Ханонов, Ахтам Назаров (Табрези Давлатмир, 90'), Зоир Джурабоев, Парвизджон Умарбаев, Алишер Шукюров (Мухаммаджон Рахимов, 72'), Эхсони Панджшанбе, Алишер Джалилов (Руслан Хайлоев, 88'), Шервони Мабатшоев (Нуриддин Хамрокулов, 72'), Рустам Соиров (Шахром Самиев, 72') Ливан: Мостафа Матар, Нассар Нассар (Даниэль Лахуд, 82'), Кассем Аль-Зейн, Александер Мишель, Халил Хамис, Хассан Маатук (Валид Шур, 58'), Бассель Джради (Габриэль Битар, 82'), Хасан Срур, Али Тнеш (Мохамад Хайдар, 82'), Хуссейн Зейн, Омар Бугиэль (Хилаль Эль-Хельве, 67') Предупреждения: Зоир Джурабоев (27'), Мостафа Матар (77'), Хуссейн Зейн (90 + 4'), Эхсони Панджшанбе (90 + 7'), Руслан Хайлоев (90 + 12') Удаление: Кассем Аль-Зейн (54')

    После трех туров Катар набрал 9 очков, Таджикистан имеет 4 очка. Они будут играть в плей-офф. Ливан покидает турнир, а сборная Китая сохраняет теоретические минимальные шансы на попадание в 1/8 финала с третьей строчки.

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