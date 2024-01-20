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    «Брентфорд» в зрелищном матче переиграл «Ноттингем Форест»

    «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:2

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    В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» в родных стенах переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

    Айван Тони («Брентфорд»)
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    Айван Тони («Брентфорд»)

    В составе хозяев поля точными ударами отметились Айван Тони, Бен Ми и Нил Мопе, а за гостей — Данило и Крис Вуд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Ноттингем Форест 3:2
    Голы: 0:1 Данило Оливейра (3'), 1:1 Айван Тони (19'), 2:1 Бен Ми (58'), 2:2 Крис Вуд (65'), 3:2 Ниль Мопе (68') Брентфорд: Марк Флеккен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Бен Ми, Мадс Роэрслев (Кристоффер Аер, 90'), Миккель Дамсгор (Шандон Баптист, 74'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Yehor Yarmoliuk, 90'), Кин Льюис-Поттер (Джош да Силва, 90'), Ниль Мопе (Серхио Регилон, 74'), Айван Тони Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Нуну Тавареш, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Гонсало Монтьель (Брандон Агилера, 86'), Каллум Хадсон-Одои, Райан Йейтс (Неко Уильямс, 62'), Николас Домингес, Данило Оливейра, Орел Мангала, Крис Вуд Предупреждения: Орел Мангала (18'), Данило Оливейра (51'), Гонсало Монтьель (54'), Айван Тони (66')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Брентфорду» набрать 22 очка и подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице. У «Ноттингем Форест» осталось 20 баллов и шестнадцатая позиция.

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