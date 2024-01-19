В 14:30 19.01.2024 Ирак и Япония начнут матч в группе D Кубка Азии-2023.

Ирак — Япония

Последний матч между собой: Япония — Ирак 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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