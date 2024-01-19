Ирак сыграет с Японией в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 14:30 мск. Ирак — Япония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ирак

Ирак в стартовом туре группового раунда Кубка Азии одержал победу. В матче против Индонезии (3:1) он забил трижды и теперь занимает второе место.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также успешно стартовала, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков, обыграв Вьетнам (1:0) и Индонезию (5:1).

Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Южной Корее (0:1), пропустив один безответный мяч.

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В пяти последних поединках во всех турнирах, включая два контрольных матча, при четырех победах, так что у номинальных хозяев хорошая форма.

Япония

В первом туре группового раунда Япония одержала уверенную победу над Вьетнамом (4:2), и теперь занимает первое место в группе, опережая Ирак по разнице мячей.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда выступает так же успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков после разгромов Мьянмы (5:0) и Сирии (5:0).

Отлично сборная показала себя и непосредственно перед стартом на Кубке Азии. В рамках товарищеских встречах она разбила Таиланд (5:0) и Иорданию (6:1).

На сегодня у коллектива победная серия в 11 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, так что с такой формой у его соперника почти нет шансов.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,19. Успех Ирака оценивается в 15,00, ничья — в 6,90.

В 10 из 11 последних матчей номинальных гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,25.

Еще один вариант ставки — Япония выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2,40, ведь в 10 из 11 последних матчей номинальных гостей был реализован именно такой сценарий игры.