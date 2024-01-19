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    Справится ли Япония с Ираком?

    Ирак — Япония. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Кубок Азии 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ирак — Япония
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    Япония — фаворит матча
    Ирак сыграет с Японией в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 19 января, начало — в 14:30 мск. Ирак — Япония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D 19 Января 2024 года
    Ирак
  • Багдад
    •  Ирак 14:30 Япония Япония
  • Токио
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    Ирак

    Ирак в стартовом туре группового раунда Кубка Азии одержал победу. В матче против Индонезии (3:1) он забил трижды и теперь занимает второе место.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также успешно стартовала, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков, обыграв Вьетнам (1:0) и Индонезию (5:1).

    Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на своем поле Южной Корее (0:1), пропустив один безответный мяч.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая два контрольных матча, при четырех победах, так что у номинальных хозяев хорошая форма.

    Япония

    В первом туре группового раунда Япония одержала уверенную победу над Вьетнамом (4:2), и теперь занимает первое место в группе, опережая Ирак по разнице мячей.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда выступает так же успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков после разгромов Мьянмы (5:0) и Сирии (5:0).

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  • 16/01/2024

    • Отлично сборная показала себя и непосредственно перед стартом на Кубке Азии. В рамках товарищеских встречах она разбила Таиланд (5:0) и Иорданию (6:1).

    На сегодня у коллектива победная серия в 11 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, так что с такой формой у его соперника почти нет шансов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,19. Успех Ирака оценивается в 15,00, ничья — в 6,90.

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    В 10 из 11 последних матчей номинальных гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,25.

    Еще один вариант ставки — Япония выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2,40, ведь в 10 из 11 последних матчей номинальных гостей был реализован именно такой сценарий игры.

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    Ирак — Япония: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли Япония с Ираком?
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