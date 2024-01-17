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    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Винисиуса

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    Нападающий мадридского «Реала» Жуниор может покинуть клуб.

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    Как сообщает Metro, бразильским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока £ 130 млн. Cам бразилец покинет мадридский «Реал» только в случае перехода французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в клуб.

    В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 150 млн.

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