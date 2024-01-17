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    Осасуна — Реал Сосьедад смотреть онлайн

    17.01.2024 в 23:00 начнется матч в Кубке Испании по футболу Осасуна — Реал Сосьедад

    Футбол Кубок Испании Осасуна Реал Сосьедад
    В 23:00 17.01.2024 Осасуна и Реал Сосьедад начнут матч в Кубке Испании по футболу.

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    Осасуна — Реал Сосьедад

    Последний матч между собой: Осасуна — Реал Сосьедад 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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