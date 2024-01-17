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    Определят ли «Осасуна» и «Реал Сосьедад» сильнейшего в основное время?

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян
    В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдет в 17 января и начнется в 23:00 мск. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 17 Января 2024 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Осасуна»

    «Красные» продолжают быть середняком испанской Примеры. Команда из Памплоны по итогам девятнадцати туров располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице. У памплонцев на данный момент 22 пункта в активе.

    «Осасуна» сейчас на десять пунктов отстает от «Реала Сосьедад», который находится в зоне еврокубков, а также на семь баллов опережает «Кадис», который находится в зоне вылета. Подопечные Ягобы Аррасате 22 раза забили в ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Коэффициенты матча Осасуна — Реал Сосьедад

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    Также памплонский коллектив уже стартовал в Кубке Испании. Команда смогла на выезде только в дополнительное время вырвать победу в скромного «Кастельона». Помимо этого, на прошлой недели «Осасуна» уступила «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании

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    В последней игре чемпионата «красные» в родных стенах переиграли «Альмерию» (1:0), а до этого на выезде оказались слабее «Мальорки» (2:3). Перед этим же команда сломила сопротивление «Райо Вальекано» (1:0) и сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (1:1).

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна старается поддерживать результат прошлого сезона и бороться за высокие места. В двадцати матчах сан-себастьянцы добыли восемь побед, восемь раз сыграли вничью и четырежды проиграли. «Королевский» клуб смог 31 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

    В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 32 очка и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они на семнадцать пунктов отстают от лидирующей «Жироны» и на девятой баллов — от четвертой «Барселоны».

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    • Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна встречалась с «Интером» (1:1, 0:0), «Зальцбургом» (2:0, 0:0) и «Бенфикой» (1:0, 3:1). В итоге команда стала первой и теперь сыграет против «ПСЖ».

    Сан-себастьянцы пробились в 1/8 финала Кубка Испании благодаря тому, что смогли переиграть «Андрач» (1:0) и «Малагу» (1:0). В последней игре чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля уступили «Атлетику» (1:2), а до этого были ничейные исходы с «Алавесом» (1:1), «Кадисом» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию «Осасуны» дают 3.10, ничья оценена в 3.00.

    Сделаем ставку на то, что в основное время соперники сыграют вничью.

    Также поставим на то, что команды смогут забить друг другу.

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    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Осасуна» и «Реал Сосьедад» сильнейшего в основное время?
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