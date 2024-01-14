В 14:30 14.01.2024 Япония и Вьетнам начнут матч в группе D Кубка Азии-2023.

Япония — Вьетнам

Последний матч между собой: Вьетнам — Япония 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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