Япония сыграет на своем поле с Вьетнамом в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 14:30 мск. Япония — Вьетнам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Япония

Эта команда является явным фаворитом группы D. «Самураи» и по составу выглядят куда веселее оппонентов.

В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Что говорить, если японцы выиграли в 10 (!) своих последних поединках?!

Коэффициенты матча Япония — Вьетнам 1X2Новым игрокам 1.0223.0096.00Бонус$9500

Например, в контрольной встрече несколько дней назад Япония разнесла оборону Иордании (6:1). Да и тайцам не поздоровилось (5:0).

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Матчи против вьетнамцев для команды складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

Вот и в этой встрече Япония явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально успешно стартовать в турнире.

Вьетнам

Эта команда не особо продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах отбора ей удалось набрать лишь 3 очка.

Да и забивает команда с огромнейшей натугой. В двух матчах отбора на чемпионат мира ей удалось отличиться лишь дважды.

Свой последний поединок команда проиграла. В товарищеском матче Вьетнам уступил сборной Кыргызстана (1:2).

А вот до того команда с минимальным счетом уступила еще и Ираку. С японцами же вьетнамцам и подавно будет сложнее.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шансов в матче с «самураями» у Вьетнама почти нет...

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.01.

На викторию Вьетнама дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

Японцы явно сильнее соперника , и уж точно должны пойти в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — Фора Японии -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 3.22.