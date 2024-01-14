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    «Самураи» разнесут вьетнамцев

    Япония — Вьетнам. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 14 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Япония — Вьетнам
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    Такуми Минамино
    Япония сыграет на своем поле с Вьетнамом в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 14:30 мск. Япония — Вьетнам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D 14 Января 2024 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 14:30 Вьетнам Вьетнам
  • Ханой
    •

    Япония

    Эта команда является явным фаворитом группы D. «Самураи» и по составу выглядят куда веселее оппонентов.

    В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Что говорить, если японцы выиграли в 10 (!) своих последних поединках?!

    Коэффициенты матча Япония — Вьетнам

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    Например, в контрольной встрече несколько дней назад Япония разнесла оборону Иордании (6:1). Да и тайцам не поздоровилось (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против вьетнамцев для команды складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

    Вот и в этой встрече Япония явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально успешно стартовать в турнире.

    Вьетнам

    Эта команда не особо продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах отбора ей удалось набрать лишь 3 очка.

    Да и забивает команда с огромнейшей натугой. В двух матчах отбора на чемпионат мира ей удалось отличиться лишь дважды.

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    • Свой последний поединок команда проиграла. В товарищеском матче Вьетнам уступил сборной Кыргызстана (1:2).

    А вот до того команда с минимальным счетом уступила еще и Ираку. С японцами же вьетнамцам и подавно будет сложнее.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шансов в матче с «самураями» у Вьетнама почти нет...

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.01.

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    На викторию Вьетнама дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

    Японцы явно сильнее соперника, и уж точно должны пойти в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Фора Японии -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 3.22.

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    Япония — Вьетнам: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Самураи» разнесут вьетнамцев
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