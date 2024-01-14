Япония
Эта команда является явным фаворитом группы D. «Самураи» и по составу выглядят куда веселее оппонентов.
В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Что говорить, если японцы выиграли в 10 (!) своих последних поединках?!
Коэффициенты матча Япония — Вьетнам
Например, в контрольной встрече несколько дней назад Япония разнесла оборону Иордании (6:1). Да и тайцам не поздоровилось (5:0).
Матчи против вьетнамцев для команды складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.
Вот и в этой встрече Япония явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально успешно стартовать в турнире.
Вьетнам
Эта команда не особо продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах отбора ей удалось набрать лишь 3 очка.
Да и забивает команда с огромнейшей натугой. В двух матчах отбора на чемпионат мира ей удалось отличиться лишь дважды.
Свой последний поединок команда проиграла. В товарищеском матче Вьетнам уступил сборной Кыргызстана (1:2).
А вот до того команда с минимальным счетом уступила еще и Ираку. С японцами же вьетнамцам и подавно будет сложнее.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Шансов в матче с «самураями» у Вьетнама почти нет...
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.01.
На викторию Вьетнама дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.
Японцы
Наш прогноз — Фора Японии -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 3.22.