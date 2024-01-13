В сборной Испании подтвердили продление контракта с де ла Фуэнте

Спортивный директор сборной Испаниивысказался о будущем наставника испанской национальной команды

«В последнее время ходит много слухов о контракте де ла Фуэнте со сборной. Теперь я могу официально заявить, что мы продлили соглашение с Луисом до конца чемпионата мира 2026 года.

Мы в восторге от его работы, с ним легко сотрудничать. В конце концов, он просто это заслужил», — приводит слова Луке AS.

Под руководством специалиста сборная Испании выиграла Лигу наций летом 2023-го года, а также вышли на групповой этап ЧЕ-2024 с 1-го места.

Напомним, что в результате жеребьевки чемпионата Европы 2024-го года сборная Испании встретится с Хорватией, Италией и Албанией.