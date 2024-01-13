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    В сборной Испании подтвердили продление контракта с де ла Фуэнте

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    Спортивный директор сборной Испании Альберт Луке высказался о будущем наставника испанской национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «В последнее время ходит много слухов о контракте де ла Фуэнте со сборной. Теперь я могу официально заявить, что мы продлили соглашение с Луисом до конца чемпионата мира 2026 года.

    Мы в восторге от его работы, с ним легко сотрудничать. В конце концов, он просто это заслужил», — приводит слова Луке AS.

    Под руководством специалиста сборная Испании выиграла Лигу наций летом 2023-го года, а также вышли на групповой этап ЧЕ-2024 с 1-го места.

    Напомним, что в результате жеребьевки чемпионата Европы 2024-го года сборная Испании встретится с Хорватией, Италией и Албанией.

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