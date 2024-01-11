Бербатов: Авторитет Тен Хага в «МЮ» не является таким высоким, как у сэра Алекса

Экс-форвардвысказался о переходе полузащитника «красных дьяволов»

«Когда вы жалуетесь и предаёте огласке то, что происходит в команде, как это было в случае с Санчо, вы проявляете некоторое неуважение к тренеру. Конечно, в такой ситуации тренер примет радикальное решение и каким-то образом накажет вас.

Если говорить о тен Хаге, проведшем один сезон на руководящей должности в "Юнайтед", то его авторитет не является таким высоким, как в своё время у сэра Алекса, верно? Поэтому есть определённая разница.

Сделал бы Санчо что-то подобное, если бы сэр Алекс по-прежнему тренировал команду? Я так не думаю. Он бы не позволил себе сделать нечто подобное», — приводит слова Бербатова Daily Mail.

Напомним, что 11-го января «Боруссия» Д объявила о возвращении Джейдона Санчо. Игрок перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона.