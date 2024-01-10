Экс-игрок «Урала»: Слуцкому в Китае понадобится качественный переводчик

Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

Жуков ранее выступал в России за молодежную команду «Урала».

«Слуцкому важно будет наладить коммуникацию с китайцами. У местных игроков ментальность очень отличается от русской. Тренеру желательно предельно точно доносить свои идеи до футболистов. Нужно, чтобы у них совпала энергия.

По тренерским качествам вопросов к Слуцкому вообще нет. Но даже самым классным специалистам не всегда удается установить должный контакт с местными игроками.

Адаптация к китайской культуре и коммуникация с командой — ключевые факторы успеха здесь.

Местные игроки достаточно трудолюбивы и талантливы. Проблема — языковой барьер. У них манера общения, представления о жизни, выражения — всë другое. Китайцы сами по себе достаточно прямолинейные, не очень гибкие в плане коммуникации. Чтобы до них достучаться, нужно максимально точно доносить свои требования. А для этого тренеру-иностранцу нужен качественный переводчик.

Мне самому интересно, как у Слуцкого здесь сложится. Например, у нас в команде при прошлом тренере часто возникали проблемы из-за недопонимания. Я со стороны видел, что дело в коммуникации. Он имел в виду одно, а игроки воспринимали его слова иначе. В прошлом году "Цанчжоу" возглавил китаец, и у здешних игроков всё нормализовалось. Но теперь легионерам стало сложнее», — приводит слова Жукова «Чемпионат».