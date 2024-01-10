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    Лофтус-Чик: Серия А — очень сложная лига

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    Хавбек «Милана» Рубен Лофтус-Чик оценил уровень итальянского футбола.

    Рубен Лофтус-Чик
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    Рубен Лофтус-Чик

    «Это очень сложная лига, я понял это за первые шесть месяцев пребывания здесь. Все команды очень хороши тактически. Проскользнуть мимо соперников очень сложно — это как шахматная партия. Я чувствую, что в Италии нужно гораздо больше работать как единая команда, и это позволило мне многому научиться и совершенствоваться.

    Я очень рад играть в Италии. Надеюсь совершенствоваться дальше и узнать ещё больше о футболе в Италии. Тренер и его персонал очень помогают мне в этом, как и вся команда. Я с оптимизмом смотрю на следующие шесть месяцев», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

    27-летний Лофтус-Чик до перехода в стан россонери играл за «Милан». Сделка произошла в июле 2023 года.

    В текущем сезоне Лофтус-Чик в 19 встречах забил два гола и сделал две результативные передачи.

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