Лофтус-Чик: Серия А — очень сложная лига

Хавбек «Милана»оценил уровень итальянского футбола.

«Это очень сложная лига, я понял это за первые шесть месяцев пребывания здесь. Все команды очень хороши тактически. Проскользнуть мимо соперников очень сложно — это как шахматная партия. Я чувствую, что в Италии нужно гораздо больше работать как единая команда, и это позволило мне многому научиться и совершенствоваться.

Я очень рад играть в Италии. Надеюсь совершенствоваться дальше и узнать ещё больше о футболе в Италии. Тренер и его персонал очень помогают мне в этом, как и вся команда. Я с оптимизмом смотрю на следующие шесть месяцев», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

27-летний Лофтус-Чик до перехода в стан россонери играл за «Милан». Сделка произошла в июле 2023 года.

В текущем сезоне Лофтус-Чик в 19 встречах забил два гола и сделал две результативные передачи.