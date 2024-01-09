Севикян: Слова Романцева оставили большое впечатление

Полузащитник «Пари НН»поделился впечатлениями от встречи с бывшим главным тренером «Спартака» и сборной России

Романцев ранее стал советником «Пари НН».

«Олег Иванович — человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим. Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове.

Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно.

От Романцева чувствуется положительная энергетика. Относимся к нему очень серьезно», — приводит слова Севикяна Sport24.

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.