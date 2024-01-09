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    Севикян: Слова Романцева оставили большое впечатление

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    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от встречи с бывшим главным тренером «Спартака» и сборной России Олегом Романцевым.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Романцев ранее стал советником «Пари НН».

    «Олег Иванович — человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим. Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове.

    Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно.

    От Романцева чувствуется положительная энергетика. Относимся к нему очень серьезно», — приводит слова Севикяна Sport24.

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    • В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.

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