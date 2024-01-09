Севикян: Слова Романцева оставили большое впечатление

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
Романцев ранее стал советником «Пари НН».
«Олег Иванович — человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим. Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове.
Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно.
От Романцева чувствуется положительная энергетика. Относимся к нему очень серьезно», — приводит слова Севикяна Sport24.
В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.