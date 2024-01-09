Нападающий «МЮ» может продолжить карьеру в Турции

может покинутьуже в январе.

По информации Sky Sports, английский клуб не планирует продлевать контракт с французским футболистом. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Источник отмечает, что в переходе 28-летнего форварда заинтересован турецкий «Фенербахче».

Стамбульский клуб рассчитывает приобрести Марсьяля этой зимой за небольшую сумму. Отмечается, что речь идет о восьми миллионах евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Марсьяля в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.