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    Нападающий «МЮ» может продолжить карьеру в Турции

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    Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    По информации Sky Sports, английский клуб не планирует продлевать контракт с французским футболистом. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

    Источник отмечает, что в переходе 28-летнего форварда заинтересован турецкий «Фенербахче».

    Стамбульский клуб рассчитывает приобрести Марсьяля этой зимой за небольшую сумму. Отмечается, что речь идет о восьми миллионах евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Марсьяля в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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