Генсек РФС: Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС

Генеральный секретарь РФСвысказался о возможности проведения товарищеских матчей со сборными из стран

«Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА.

Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС.

Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

БРИКС — межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.