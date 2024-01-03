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    Генсек РФС: Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможности проведения товарищеских матчей со сборными из стран БРИКС.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА.

    Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС.

    Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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