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    Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года

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    Президент РФС Александра Дюков подтвердил информацию о том, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Матч между сборными России и Сербии состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

    «В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.

    Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти все что угодно.

    Стоит отказаться от матчей с экзотическими командами? Как показала игра со сборной Кубы — почему бы и не проводить? Мощная поддержка, много народу. Каждый хотел себя проявить. Даже такой опыт — правильный. Можно играть и с разными странами, но важно играть здесь, в России. Есть много регионов, которые любят футбол. Нам нужно стремиться проводить матчи при заполненных трибунах.

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    • Что касается встречи с сербами, то есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт? Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

    Сборная России после отстранения в феврале 2022 года ни разу не играла против европейской команды.

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