Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года

Президент РФСподтвердил информацию о том, что сборнаяв марте сыграет с командой

Матч между сборными России и Сербии состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

«В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.

Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти все что угодно.

Стоит отказаться от матчей с экзотическими командами? Как показала игра со сборной Кубы — почему бы и не проводить? Мощная поддержка, много народу. Каждый хотел себя проявить. Даже такой опыт — правильный. Можно играть и с разными странами, но важно играть здесь, в России. Есть много регионов, которые любят футбол. Нам нужно стремиться проводить матчи при заполненных трибунах.

Что касается встречи с сербами, то есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт? Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Сборная России после отстранения в феврале 2022 года ни разу не играла против европейской команды.