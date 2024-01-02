ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока
  • 01:00
    • Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 4:2,обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Ливерпуль
    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 22-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Диас вырвался на ударную позицию в штрафной, обыграв Бёрна, после чего у правого угла вратарской упал, зацепившись о выставленную в сторону ногу Ботмана.

    Мохамед Салах разбежался и пробил с «точки» мощно, но прямо по центру — а голкипер Мартин Дубравка никуда заранее не прыгал и среагировал, отразив удар. Трент успел на добивание, однако плохо подстроился под мяч, послав его намного выше ворот.

    Мерсисайдцы открыли счет на 49-й минуте. Диас с левого фланга выполнил передачу к дальней части штрафной, Нуньес в одиночестве принял там мяч и прострелил вдоль ворот на Салаха, который в касание переправил его в сетку.

    «Сороки» отыгрались спустя пять минут. Гордон сместился с левого фланга к центру и выполнил передачу на ход Александру Исаку, который убежал один на один и чётко пробил мимо Алисона.

    На 74-й минуте «Ливерпуль» вновь повел. Жота на правом полуфланге покатил мяч на Салаха, тот от боковой линии вырезал мягкую передачу на ход Диогу, который мягкую передачу от штанги вдоль ворот выполнил, а Джонс с пары метров отправил мяч в сетку.

    На 78-й минуте Салах от края штрафной вырезал передачу внешней стороной стопы к воротам, Коди Гакпо сыграл не очень уверенно, но всё-таки смог отправить мяч в сетку ворот «Ньюкасла».

    На 82-й минуте гости заработали угловой на правом фланге, Лонгстафф выполнил кросс на линию вратарской, а Ботман головой переправил мяч точно в левый угол.

    На 86-й минуте в ворота «Ньюкасла» был назначен еще один пенальти. Диогу Жота из центрального круга убежал один на один с голкипером, обыграл Дубравку, а затем свалился на газон. На этот раз Салах в левый угол, а Дубравка улетел в противоположную сторону.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Ньюкасл 4:2
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (49'), 1:1 Александер Исак (54'), 2:1 Кёртис Джонс (74'), 3:1 Коди Матес Гакпо (78'), 3:2 Свен Ботман (81'), 4:2 Мохамед Салах (пенальти) (86') Предупреждения: Bruno Guimarães (28'), Luis Díaz (45'), Льюис Майли (45 + 2'), Трент Александер-Арнольд (45 + 5'), Ватару Эндо (66'), Жоэлинтон (67'), Martin Dúbravka (84'), Шон Лонгстафф (89')

    «Ливерпуль» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 45-ю очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ (29 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна вновь победит?
  • «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • В плей-офф раунд Канада войдет уверенно
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Валенсия» обыграть «Вильярреал»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тим — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Астерас — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры