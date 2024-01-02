«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 4:2,обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:2.

На 22-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Диас вырвался на ударную позицию в штрафной, обыграв Бёрна, после чего у правого угла вратарской упал, зацепившись о выставленную в сторону ногу Ботмана.

Мохамед Салах разбежался и пробил с «точки» мощно, но прямо по центру — а голкипер Мартин Дубравка никуда заранее не прыгал и среагировал, отразив удар. Трент успел на добивание, однако плохо подстроился под мяч, послав его намного выше ворот.

Мерсисайдцы открыли счет на 49-й минуте. Диас с левого фланга выполнил передачу к дальней части штрафной, Нуньес в одиночестве принял там мяч и прострелил вдоль ворот на Салаха, который в касание переправил его в сетку.

«Сороки» отыгрались спустя пять минут. Гордон сместился с левого фланга к центру и выполнил передачу на ход Александру Исаку, который убежал один на один и чётко пробил мимо Алисона.

На 74-й минуте «Ливерпуль» вновь повел. Жота на правом полуфланге покатил мяч на Салаха, тот от боковой линии вырезал мягкую передачу на ход Диогу, который мягкую передачу от штанги вдоль ворот выполнил, а Джонс с пары метров отправил мяч в сетку.

На 78-й минуте Салах от края штрафной вырезал передачу внешней стороной стопы к воротам, Коди Гакпо сыграл не очень уверенно, но всё-таки смог отправить мяч в сетку ворот «Ньюкасла».

На 82-й минуте гости заработали угловой на правом фланге, Лонгстафф выполнил кросс на линию вратарской, а Ботман головой переправил мяч точно в левый угол.

На 86-й минуте в ворота «Ньюкасла» был назначен еще один пенальти. Диогу Жота из центрального круга убежал один на один с голкипером, обыграл Дубравку, а затем свалился на газон. На этот раз Салах в левый угол, а Дубравка улетел в противоположную сторону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 4:2 Голы: 1:0 Мохамед Салах (49'), 1:1 Александер Исак (54'), 2:1 Кёртис Джонс (74'), 3:1 Коди Матес Гакпо (78'), 3:2 Свен Ботман (81'), 4:2 Мохамед Салах (пенальти) (86') Предупреждения: Bruno Guimarães (28'), Luis Díaz (45'), Льюис Майли (45 + 2'), Трент Александер-Арнольд (45 + 5'), Ватару Эндо (66'), Жоэлинтон (67'), Martin Dúbravka (84'), Шон Лонгстафф (89')

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 45-ю очками.

Календарь и таблица АПЛ

«Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ (29 баллов).