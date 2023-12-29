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    Transfermarkt назвал самых подешевших игроков мира

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    Известный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале составил рейтинг футболистов, которые больше всего упали в цене по итогам 2023 года.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Первое место занял Садио Мане, играющий сейчас за саудовский «Аль-Наср». Ниже расположились полузащитники «Манчестер Юнайтед» Антони и Джейдон Санчо.

    Топ-10 самых подешевевших игроков:
    • 1. Садио Мане («Аль-Наср») — € 20 (-40) млн.
    • 2. Антони («Манчестер Юнайтед») — € 35 (-40) млн.
    • 3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — € 25 (-35) млн.
    • 4. Уэсли Фофана («Челси») — € 32 (-33) млн.
    • 5. Марк Кукурелья («Челси») — € 25 (-30) млн.
    • 6. Жоау Канселу («Барселона») — € 40 (-30) млн.
    • 7. Неймар («Аль-Хиляль») — € 45 (-30) млн.
    • 8. Мейсон Маунт («Манчестер Юнайтед») — € 45 (-30) млн.
    • 9. Набиль Фекир («Бетис») — € 12 (-28) млн.
    • 10. Роберт Левандовски («Барселона») — € 20 (-25) млн.
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