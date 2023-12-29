Transfermarkt назвал самых подешевших игроков мира

Садио Мане Фото: globallookpress.com
Первое место занял Садио Мане, играющий сейчас за саудовский «Аль-Наср». Ниже расположились полузащитники «Манчестер Юнайтед» Антони и Джейдон Санчо.
Топ-10 самых подешевевших игроков:
- 1. Садио Мане («Аль-Наср») — € 20 (-40) млн.
- 2. Антони («Манчестер Юнайтед») — € 35 (-40) млн.
- 3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — € 25 (-35) млн.
- 4. Уэсли Фофана («Челси») — € 32 (-33) млн.
- 5. Марк Кукурелья («Челси») — € 25 (-30) млн.
- 6. Жоау Канселу («Барселона») — € 40 (-30) млн.
- 7. Неймар («Аль-Хиляль») — € 45 (-30) млн.
- 8. Мейсон Маунт («Манчестер Юнайтед») — € 45 (-30) млн.
- 9. Набиль Фекир («Бетис») — € 12 (-28) млн.
- 10. Роберт Левандовски («Барселона») — € 20 (-25) млн.