Радимов: Слуцкого ждет непростой период, потому что это другие страна, религия и язык

Бывший футболистотреагировал на то, чтобудет работать в китайском клубе

«Его ждёт очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее.

Сложно будет. Конечно, ему помогут его друзья, которые поехали с ним, но ему нужны будут один или два проводника на поле», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» идет пятым в таблице чемпионата Китая, набрав 52 очка.

Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».