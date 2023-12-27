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    Радимов: Слуцкого ждет непростой период, потому что это другие страна, религия и язык

    Футбол Футбол России Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на то, что Леонид Слуцкий будет работать в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Его ждёт очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее.

    Сложно будет. Конечно, ему помогут его друзья, которые поехали с ним, но ему нужны будут один или два проводника на поле», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» идет пятым в таблице чемпионата Китая, набрав 52 очка.

    Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».

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